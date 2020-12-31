Майя Санду готова приїхати в Росію, адже є багато тем для розмови з її лідером. Зокрема, президентка Молдови хоче обговорити придністровський конфлікт.

У січні 2021 року лідерка Молдови відправиться в Київ, а потім в Брюссель. Про це Майя Санду розповіла в ефірі TV8.

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Я готова також поїхати в Росію, тим більше що у нас є теми для обговорення, які стосуються торгівлі, експорту, придністровський конфлікт теж на постійному порядку денному,

– зазначила молдовська президентка.

Та додала, що у Москву здійснила б офіційний візит, аби обговорити всі ці теми.

Нагадаємо, раніше що парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон прийняли за ініціативою прихильників Додона.

Довідка. Майя Санду перемогла у 2 турі президентських виборів в Молдові, який відбувся 15 листопада. Вона отримала 57,75% голосів виборців, натомість Ігоря Додона підтримали 42,25%. 24 грудня Санду офіційно вступила на посаду президента Молдови.

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