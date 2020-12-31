Санду готова здійснити офіційний візит у Москву й обговорити придністровський конфлікт
Майя Санду готова приїхати в Росію, адже є багато тем для розмови з її лідером. Зокрема, президентка Молдови хоче обговорити придністровський конфлікт.
У січні 2021 року лідерка Молдови відправиться в Київ, а потім в Брюссель. Про це Майя Санду розповіла в ефірі TV8.
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Я готова також поїхати в Росію, тим більше що у нас є теми для обговорення, які стосуються торгівлі, експорту, придністровський конфлікт теж на постійному порядку денному,
– зазначила молдовська президентка.
Та додала, що у Москву здійснила б офіційний візит, аби обговорити всі ці теми.
Нагадаємо, раніше що парламент Молдови остаточно повернув російській мові особливий статус. Закон прийняли за ініціативою прихильників Додона.
Виведення російських військ з Придністров'я: основне
- Після перемоги на виборах Санду виступила з вимогою виведення російських військ з території Придністров'я.
- Перемовини президентка хоче продовжувати у форматі "5+2" – Молдова і Придністров'я за посередництва України, Росії, США, ОБСЄ та ЄС. Також Санду вимагає, щоб Росія вивезла ще свою зброю.
- Однак у Кремлі заявили, що не планують приймати вимогу Санду. Мовляв, саме Росія забезпечувала мир у Придністров'ї. Тому заява Санду начебто є безвідповідальною.
- Водночас у НАТО наголосили, що присутність російських військ у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови.
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