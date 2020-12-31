Майя Санду готова приехать в Россию, ведь есть много тем для разговора с ее лидером. В частности, президент Молдовы хочет обсудить приднестровский конфликт.

В январе 2021 года лидер Молдовы отправится в Киев, а затем в Брюссель. Об этом Майя Санду рассказала в эфире TV8.

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Я готова также поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже на постоянной повестке дня,

– отметила молдавская президент.

Она добавила, что в Москву совершила бы официальный визит, чтобы обсудить все эти темы.

Напомним, что ранее парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон приняли по инициативе сторонников Додона.

Справка. Майя Санду победила во 2 туре президентских выборов в Молдове, который состоялся 15 ноября. Она получила 57,75% голосов избирателей, зато Игоря Додона поддержали 42,25%. 24 декабря Санду официально вступила в должность президента Молдовы.

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