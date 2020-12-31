Санду готова совершить официальный визит в Москву и обсудить приднестровский конфликт
Майя Санду готова приехать в Россию, ведь есть много тем для разговора с ее лидером. В частности, президент Молдовы хочет обсудить приднестровский конфликт.
В январе 2021 года лидер Молдовы отправится в Киев, а затем в Брюссель. Об этом Майя Санду рассказала в эфире TV8.
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Я готова также поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже на постоянной повестке дня,
– отметила молдавская президент.
Она добавила, что в Москву совершила бы официальный визит, чтобы обсудить все эти темы.
Напомним, что ранее парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус. Закон приняли по инициативе сторонников Додона.
Вывод российских войск из Приднестровья: основное
- После победы на выборах Санду выступила с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья.
- Переговоры президент хочет продолжать в формате "5+2" – Молдова и Приднестровье при посредничестве Украины, России, США, ОБСЕ и ЕС. Также Санду требует, чтобы Россия вывезла еще свое оружие.
- Однако в Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье.
- В то же время в НАТО подчеркнули, что присутствие российских войск в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы.
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