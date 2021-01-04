Майя Санду 12 січня відвідає Україну: перші деталі про візит президентки Молдови
Це буде перший офіційний візит нової очільниці Молдови в Україну. Раніше Санду приїжджала до Києва у статусі глави уряду.
Санду зустрінеться з керівництвом України
Перші деталі візиту оприлюднили в канцелярії президентки Молдови. Склад офіційної делегації пообіцяли оголосити найближчим часом.
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Згідно з розкладом, Санду зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Також у планах глави Молдови – переговори з українським прем'єром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим.
У Києві очікують на перезавантаження відносин з Молдовою
Раніше дату візиту Санду підтвердили і в Офісі Президента України. За словами радника Зеленського Ігоря Жовкви, цей візит означатиме перезавантаження відносин з Молдовою.
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