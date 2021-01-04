Це буде перший офіційний візит нової очільниці Молдови в Україну. Раніше Санду приїжджала до Києва у статусі глави уряду.

Санду зустрінеться з керівництвом України

Перші деталі візиту оприлюднили в канцелярії президентки Молдови. Склад офіційної делегації пообіцяли оголосити найближчим часом.

Читайте також Санду готова здійснити офіційний візит у Москву й обговорити придністровський конфлікт

Згідно з розкладом, Санду зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Також у планах глави Молдови – переговори з українським прем'єром Денисом Шмигалем та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

У Києві очікують на перезавантаження відносин з Молдовою

Раніше дату візиту Санду підтвердили і в Офісі Президента України. За словами радника Зеленського Ігоря Жовкви, цей візит означатиме перезавантаження відносин з Молдовою.

Цікаво! Інавгурація Майї Санду відбулась 24 грудня 2020 року. Частину своєї промови Санду виголосила українською мовою. На такий крок очільниця Молдови пішла, бо в країні живуть 6,6% українців.