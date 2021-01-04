Это будет первый официальный визит новой главы Молдовы в Украину. Ранее Санду приезжала в Киев в статусе главы правительства.

Санду встретится с руководством Украины

Первые детали визита обнародовали в канцелярии президента Молдовы. Состав официальной делегации пообещали объявить в ближайшее время.

Читайте также Санду готова совершить официальный визит в Москву и обсудить приднестровский конфликт

Согласно расписанию, Санду встретится с президентом Владимиром Зеленским. Также в планах главы Молдовы – переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В Киеве ожидают перезагрузки отношений с Молдовой

Ранее дату визита Санду подтвердили и в Офисе Президента Украины. По словам советника Зеленского Игоря Жовквы, этот визит будет означать перезагрузку отношений с Молдовой.

Интересно! Инаугурация Майи Санду состоялась 24 декабря 2020 года. Часть своей речи Санду произнесла на украинском языке. На такой шаг глава Молдовы пошла, потому что в стране живут 6,6% украинцев.