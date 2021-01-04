Майя Санду 12 января посетит Украину: первые детали о визите президента Молдовы
Это будет первый официальный визит новой главы Молдовы в Украину. Ранее Санду приезжала в Киев в статусе главы правительства.
Санду встретится с руководством Украины
Первые детали визита обнародовали в канцелярии президента Молдовы. Состав официальной делегации пообещали объявить в ближайшее время.
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Согласно расписанию, Санду встретится с президентом Владимиром Зеленским. Также в планах главы Молдовы – переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
В Киеве ожидают перезагрузки отношений с Молдовой
Ранее дату визита Санду подтвердили и в Офисе Президента Украины. По словам советника Зеленского Игоря Жовквы, этот визит будет означать перезагрузку отношений с Молдовой.
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