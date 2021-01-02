Коли Майя Санду приїде в Україну: відома дата
Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня 2021 року. Це буде її перший офіційний візит в іншу країну на посаді глави держави.
Дату візиту до Києва молдовської лідерки назвав заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня".
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Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Майї Санду,
– розповів Жовква.
Та додав, що це буде перший візит Санду з часу обрання її президенткою.
Що в ОП кажуть про співпрацю з іншими країнами
- Україна розраховує на плідну співпрацю зі Швецією як чинним головою ОБСЄ у 2021 році;
- з Норвегією — як непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2021–2022 роках;
- з Литвою — у 2021 році планують провести Раду президентів України та Литви;
- важливим стратегічним партнером України залишається Польща і дипломати продовжують тримати курс, спрямований на розвиток міцних економічних, безпекових та політичних відносин між країнами.
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