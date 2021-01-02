Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня 2021 року. Це буде її перший офіційний візит в іншу країну на посаді глави держави.

Дату візиту до Києва молдовської лідерки назвав заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня". Читайте також Макрон приїде в Україну, а Зеленський планує візит до США, – ОП Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Майї Санду,

– розповів Жовква. Та додав, що це буде перший візит Санду з часу обрання її президенткою. Зверніть увагу! Про свій візит в Україну у січні 2021 року Санду говорила й раніше. Крім того, вона вже відвідувала Київ як глава уряду Молдови. Більше новин про нову президентку Молдови читайте за посиланням. Що в ОП кажуть про співпрацю з іншими країнами Україна розраховує на плідну співпрацю зі Швецією як чинним головою ОБСЄ у 2021 році;

з Норвегією — як непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2021–2022 роках;

з Литвою — у 2021 році планують провести Раду президентів України та Литви;

важливим стратегічним партнером України залишається Польща і дипломати продовжують тримати курс, спрямований на розвиток міцних економічних, безпекових та політичних відносин між країнами.