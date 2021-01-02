Когда Майя Санду приедет в Украину: известна дата
Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину 12 января 2021 года. Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства.
Дату визита в Киев молдавского лидера назвал заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".
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Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду,
– рассказал Жовква.
И добавил, что это будет первый визит Санду со времени избрания ее президентом.
Что в ОП говорят о сотрудничестве с другими странами
- Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество со Швецией как действующим председателем ОБСЕ в 2021 году;
- с Норвегией – как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021 – 2022 годах;
- с Литвой – в 2021 году планируют провести Совет президентов Украины и Литвы;
- важным стратегическим партнером Украины остается Польша и дипломаты продолжают держать курс, направленный на развитие прочных экономических, политических отношений, а также отношений по безопасности между странами.
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