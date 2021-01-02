Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину 12 января 2021 года. Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства.

Дату визита в Киев молдавского лидера назвал заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

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Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду,

– рассказал Жовква.

И добавил, что это будет первый визит Санду со времени избрания ее президентом.

Обратите внимание! О своем визите в Украину в январе 2021 года Санду говорила и раньше. Кроме того, она уже посещала Киев как глава правительства Молдовы. Больше новостей о новом президенте Молдовы читайте по ссылке.

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