Жители Приднестровья – полноценные граждане Молдовы, – Санду об урегулировании конфликта
Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что намерена искать мирные пути урегулирования конфликта в Приднестровье. Эту тему глава государства затронул в разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде.
Источник:Интерфакс-Украина
О результатах переговоров Санду проинформировала в соцсетях.
Читайте также Кровавое противостояние в Молдове: история "замороженного" конфликта в Приднестровье и влияние России
Жители Приднестровья являются полноправными гражданами Молдовы, мы сделаем все для защиты их интересов и решения проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра,
– подчеркнула Санду.
Актуальные вопросы урегулирования конфликта в Приднестровье:
- обеспечение основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, включая право на свободное передвижение;
- контроль за пандемической ситуацией в регионе;
- перезапуск переговорного процесса;
- необходимость отслеживать повседневные проблемы.
Также Санду с Линде обсудила отношения Кишинева и Стокгольма, ведь именно Швеция, по словам президенты Молдовы, является одним из крупнейших доноров ее родины.
Что Санду раньше говорила о приднестровском вопросе?
Еще до президентства политик отмечала, что Россия должна вывести войска из Приднестровья. Кремль сразу отреагировал на это и заявил, что это может угрожать Молдове. Уже после вступления в должность Санду отметила, что хочет наладить хорошие отношения с Россией, однако один из вопросов переговоров будет касаться Приднестровья.
Поделиться новостью