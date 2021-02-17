Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что намерена искать мирные пути урегулирования конфликта в Приднестровье. Эту тему глава государства затронул в разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде.

О результатах переговоров Санду проинформировала в соцсетях.

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Жители Приднестровья являются полноправными гражданами Молдовы, мы сделаем все для защиты их интересов и решения проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра,

– подчеркнула Санду.

Актуальные вопросы урегулирования конфликта в Приднестровье:

обеспечение основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, включая право на свободное передвижение;

контроль за пандемической ситуацией в регионе;

перезапуск переговорного процесса;

необходимость отслеживать повседневные проблемы.

Также Санду с Линде обсудила отношения Кишинева и Стокгольма, ведь именно Швеция, по словам президенты Молдовы, является одним из крупнейших доноров ее родины.

Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде прибыла с официальным визитом в Молдову 17 февраля. Линде встречалась не только с Санду, но и лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.