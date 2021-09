Наталья Стеркул изучает внешнюю политику Молдовы, украинско-молдавские отношения, европейскую интеграцию. Также она является кандидатом политических наук, доцентом Молдавского государственного университета. Сейчас в Ассоциации внешней политики Молдовы координирует исследования политики в России и Украине.

Не пропустите Вопрос Приднестровья: Зеленский пообещал Санду поддерживать суверенитет Молдовы

О новом правительстве и внешней повестке Молдовы

Что означает недавнее формирование правительства Молдовы?

Новоизбранный президент пытается создать свою команду с людей, которым доверяет. Вообще приход президента связан с самым имиджем Майи Санду как неподкупным лидером, который готов навести порядок в Республике Молдова.

И в этой связи подбор кадров и назначение на должность премьер-министра Натальи Гаврилицы с третьей попытки демонстрирует очень последовательное применение определенных мер, которые видятся нашему президенту наиболее важными.

Наталья Стеркул / Фото Foreign Policy Association of the Republic of Moldova

Мы видим сейчас назначение исключительно неподкупных людей, которым доверяет и может доверять госпожа Президент. Формирование правительства и проведение досрочных выборов тоже сыграли ключевую роль – поскольку это была целевая задача Майи Санду. Она состояла в том, чтобы собрать правительство, с помощью которого она может продвигать свою повестку дня.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица / Фото Цензура МД

Наталья Гаврилица пользуется поддержкой населения в контексте реформирования страны согласно европейской повестке дня. Это касается окончания начатых ранее реформ, в том числе системы юстиции. После того как был Кабинет Министров, стремительно начались обсуждения, которые касаются принятия ряда законов и поправок в области юстиции.

Новое правительство Молдовы / Фото Getty Images

Это все было в настолько быстром режиме, что вызвало шквал критики. Представители гражданского общества аппелировали к тому, что подобные поправки и принятие законов должны происходить открыто. Реформа юстиции является ключевой опеределяющей, если мы говорим о центрах по борьбе с коррупцией, то здесь должна быть согласованность и понимание.

Ряд законов новая власть пытается подстроить под себя – что в общем-то недопустимо. Так как буква закона является первостепенной. И тут возникает вопрос: насколько новые власти будут прислушиваться к гражданскому обществу.

Как визит Дмитрия Козака повлиял на внешнюю политику Молдовы?

Майя Санду всегда открыто декларировала тот факт, что она будет упорно работать в направлении выстраивания форматов работы с Российской Федерацией в соответствии с национальными интересами Республики Молдова. Основная задача – это налаживание торгово-экономического взаимодействия и тех ключевых областей, где есть взаимный интерес.

Вместе тем, есть и вопросы приднестровской проблематики, есть вопросы вывода войск и вывоза аммуниции и боеприпасов, которые хранятся на складах. И в этой связи, согласно заявлениям президента Молдовы, активизировалась работа по достижению поставленных целей.

Что такое Приднестровский конфликт В начале 1990-х на территории региона Приднестровья возникла непризнанная республика (ПМР). Это произошло благодаря военно-политической помощи Москвы. В 1992 году было силовое противостояние между молдавской армией и силами Приднестровья, а фактически соединениями российской армии. С того момента Приднестровье стало одним из замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. А на самой территории непризнанного государства до сих пор находится 14-я российская армия. Местное население в значительной степени имеет российское гражданство.

Тот факт, что она буквально сразу после формирования правительства пригласила Дмитрия Козака, демонстрирует готовность к диалогу.

Переговоры Дмитрия Козака и Майи Санду / Фото пресс-служба президента Молдовы

Другое дело – это символическое значение этого визита, где Москва показала свое желание дружить и сотрудничать с Кишиневом. Но при этом Козак очень четко обозначил, что вопросы, которые касаются приднестроского урегулирования – это, прежде всего, внутреннее дело Республики Молдова и непризнанного Приднестровья.

Важно Будем дружить, – Козак после встречи с Санду заявил о потеплении отношений России и Молдовы

Точно так же, как они это делают в отношении Украины, когда говорят о "гражданской войне". Поэтому здесь подходы остаются неизменными.

Какая сейчас позиция Кишинева в отношении Приднестровья?

Проводятся определенные мероприятия по реинтеграции, есть программы, проекты и так далее. Продолжается возврат в правовое поле Левобережья Днестра. Пандемия также добавляет сложности, которые делают приоритетными социально-экономические моменты в текущей повестке дня. Основные вопросы по поводу реинтеграции, думаю, последуют в будущем.

О позиции Санду по поводу Приднестровья Мирным путем, – Санду хочет возобновить урегулирование конфликта в Приднестровье

Карта Молдовы и Приднестровья / Фото Eurasian Geopolitics

В большей степени в Приднестровье все зависит от российской стороны. Желание или нежелание вывода этих войск и аммуниции играет здесь первостепенное значение.

Об Ассоциированном трио

Что вы думаете об Ассоциированном трио?

Я думаю, что такого рода региональные инициативы являются достаточно перспективными. Некоторые эксперты говорят, что Трио может остаться просто дипломатической инициативой.

Что такое Ассоциированное трио Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" для вступления в ЕС

Как по мне, Ассоциированное трио – это попытка близкого союза отнестись к тем своим плодам, которые они получили в рамках Восточного партнерства. Желая при этом иметь потенциальных партнеров в этом ключе.

Украина, Грузия и Республика Молдова, будучи ассоцированными членами ЕС, имеют наибольшую ценность. В то же время Армения, Азербайджан и Беларусь – не столь перспективны в этом направлении.

Инфографика о странах Восточного партнерства / Фото European Council

Видим результаты обо всей финансовой и материально-технической помощи Евросоюза в рамках развития программы Восточного партнерства. Другое дело – как каждое государство по-своему воспользовалось этой помощью.

Поэтому Ассоциированное трио – это попытка получить результат от достижений по Восточному партнерству. Продолжать дальше курс европейской интеграции, модернизации и реформирования государств, ускорять их интеграционные процессы – думаю, это может быть достаточно успешно в будущем.

Как это Трио воспринимает руководство Молдовы?

Данная инициатива была подержана широкими кругами нынешних властных структур. Если говорить о Майе Санду и ее команде, то они заинтересованы в продвижении проевропейской повестки дня.

Это хорошая возможность и прекрасная платформа для будущих региональных инициатив. Продвижение общих проектов, в первую очередь по вопросам безопасности.

Саломе Зурабишвили, Майя Санду, Владимир Зеленский, Шарль Мишель на саммите Ассоциированного трио в Батуми / Фото Офис Президента Украины

А вот оппозиция и прежняя власть Молдовы встретила Трио достаточно негативно. Господин Додон даже делал заявления, что формируется пояс против Российской Федерации. Что это очень опасная инициатива, которая несет угрозы безопасности. Была отсылка и к нейтралитету Республики Молдова – то, что делает Украина и Грузия, – это понятно. Но в общем-то Молдове не под стать быть в числе пояса против России.

Об отношениях с Украиной, евроинтеграции и НАТО

Каким образом сейчас происходит евроинтеграция Молдовы?

У нас ключевая задача – это имплементация положений Ассоциации с Европейским Союзом, создание зоны свободной торговли с ЕС, реформа юстиции, борьба с коррупцией. Также ключевая роль состоит в получении финансовой помощи со стороны Брюсселя.

На каком уровне развитие отношений Молдова – ЕС В июне 2014 года Молдова подписала соглашение об Ассоциации с ЕС. 1 июля 2016 года документ вступил в силу. Граждане Молдовы с 2014 года могут путешествовать без визы в страны Шенгенской зоны при наличии биопаспорта. За время президентства социалиста Игоря Додона (2016 – 2020) были намерения аннулировать Соглашение. В результате коррупционных скандалов и действий Додона дважды (2015 – 2016; 2018 – 2019) было заморожено оказание финансовой помощи со стороны Евросоюза. В то же время за период 2016 – 2020 годов торговля между ЕС и Молдовой возросла на 22%. В 2020 году Еврокомиссия предоставила Молдове 127 миллионов евро помощи для преодоления последствий коронавируса. В июне 2021 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обьявила о том, что Молдова получит 600 миллионов евро до 2024 года.

Те же вопросы цифровизации, те же вопросы повышения уровня жизни населения.

Ключевое для проевропейских партий сейчас – это создание условий развития для граждан, получение благ населением прежде всего. Вот на этом делается основной акцент.

Президент Молдовы Майя Санду и Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото European Commission

Тот факт, что мы зарекомендовали себя как коррумпированное государство, где политическая элита погрязла в коррупции... Хотелось бы начать новую главу развития страны без всего этого.

В общем, есть очень много работы. Надеемся, что новоизбранная команда сделает все возможное. Потому что когда у Майи Санду теперь есть большинство, то в случае провала политики будем иметь тотальную поляризацию общества. Распад на различные сегменты будет бедствием.

Как влияет сейчас китайский фактор на Молдову?

У нас Китай не является приоритетным направлением, но очень часто можно встретить, когда мы говорим о Российской Федерации, есть угрозы безопасности. В частности когда идет речь о гибридных угрозах, вызовы, которые стояли перед медиа, особенно в условиях коронавируса. Было очень много вбрасываний в медийную сферу – в том числе и китайской стороной, которая подпитывала дезинформационные потоки.

В этом смысле есть привязка к России. Но нет негативного отношения, потому что Китай не является для нас приоритетом. Хотя китайские товары есть везде, и Молдова здесь не исключение. В современном глобальном мире это нормально, что есть такое сотрудничество.

А как будет развиваться противостояние США и Китая – тогда посмотрим на будущее этих отношений. Будет ли более тесное сближение России и Китая? Это тоже важный вопрос. Но наш приоритет развития – это европейский вектор.

О геополитической борьбе Вашингтона и Пекина Столкновение США и Китая: далеко ли до "третьей мировой"

Какие энергетические вызовы сейчас стоят перед Молдовой?

Вопрос энергоресурсов сейчас очень болезненный, потому что мы зависимы от России. Плюс у Молдовы – большой внешний долг с приднестровской стороны перед "Газпромом". Пока все остается на стадии обработки и разговоров.

Впрочем, создаются новые формы сотрудничества – в частности ест ь возможности закачки в украинские резервуары с целью хранения и использования в зимний период.

с целью хранения и использования в зимний период. Есть направления сотрудничества с Румынией – строительство трубопроводов, электростанций, модернизация инфраструктуры. Но это все-таки очень трудоемкие вопросы, требующие времени, сил, вложений.

Несмотря на попытки конструктивного подхода, имплементации третьего энергетического пакета Республикой Молдова, остаются вопросы зависимости от России.

О Майе Санду:

Каким вы видите будущее украино-молдавских отношений?

Наши страны являются соседями, поэтому можно увидеть позитивную и конструктивную динамику развития отношений. Не без доли критики, не без сложностей, но сейчас они являются достаточно продуктивными.

В 2014 году Молдова поддержала Украину и началась активная фаза сотрудничества в сфере безопасности. Это является определяющим элементом, когда произошло сближение позиций наших государств. Украина пересмотрела свои подходы по приднестровской проблематике.

Официальные заявления во время визита Майи Санду в Киев в январе 2021 года: