Лидеры отметили безоговорочную дружественность отношений Украины и Молдовы. А также и подчеркнули, что эти отношения еще имеют огромный потенциал.

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Зеленский и Санду обсудили взаимоотношения Украины и Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом соседнюю Молдову.

К слову, добирался туда политик не без приключений – из-за плохой погоды самолет пришлось вернуть в Одессу, дозаправляться, и лететь еще раз, из-за чего Зеленский опоздал на парад.

А парад 27 августа, как и ряд других торжеств в этот день, в Кишиневе проводили по случаю годовщины провозглашения независимости Молдовы.

Впоследствии украинский и молдавский главы государств провели личную встречу. Владимир Зеленский отметил, что для него большая честь быть в такой день в Молдове.

Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой, которую Украина считает важным партнером. Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов относительно наших дружеских отношений,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, президент Молдовы Майя Санду недавно также посещала Киев. Она была гостем первого саммита Крымской платформы, а также участницей празднования Дня Независимости Украины.



Зеленский и Санду провели встречу в Кишиневе / Фото ОП​

Главные итоги встречи Санду и Зеленского

Обе страны заверили, что открыты для углубления отношений, имеющих "огромный потенциал".

Санду и Зеленский обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

И – совместной реализации инфраструктурных проектов (как, например, мостовой переход через Днестр на границе).

А еще поставили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок электроэнергии.

Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах,

– отдельно отметил Владимир Зеленский.

Напомним, обе страны имеют проблемы из-за России:

У Украины та отобрала Крым и развязала войну на Донбассе.

В Молдове же фактически контролирует регион Приднестровья.