Так, Санду підтвердила намір відновити процес врегулювання конфлікту у Придністров'ї.

До теми Будем дружити, – Козак після зустрічі з Санду заявив про потепління стосунків Росії та Молдови

Лише мирні способи

Врегулювати конфлікт, за словами Санду, мають виключно мирними, політико-дипломатичними способами.

Вирішувати ти конфлікт Санду хоче в рамках наявних переговорних майданчиків "з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності країни в її міжнародно визнаних кордонах".

Зверніть увагу! Раніше президентка Молдови заявляла, що хоче поговорити з російським колегою Володимиром Путіним про виведення військ з Придністров'я.

Що відомо про зустріч Санду та Козака

Козак заявив про можливе потепління стосунків Молдови та Росії. Каже, що вони з Санду "будуть дружити".

Крім Придністров'я, говорили про взаємну та безмитну торгівлю, зняття обмежень, газову проблему.

Зауважимо, що Придністров'я – це автономний регіон у Молдові, який проголосив себе окремою державою. Ніхто цього не визнав. До слова, на цій території перебуває близько 1700 російських військових.