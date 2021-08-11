Так, Санду подтвердила намерение возобновить процесс урегулирования конфликта в Приднестровье.

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Только мирные способы

Урегулировать конфликт, по словам Санду, должны исключительно мирными, политико-дипломатическими способами.

Решать конфликт Санду хочет в рамках имеющихся переговорных площадок "с соблюдением суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".

Обратите внимание! Ранее президент Молдовы заявляла, что хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о выводе войск из Приднестровья.

Что известно о встрече Санду и Козака

Козак заявил о возможном потеплении отношений Молдовы и России. Говорит, что они с Санду "будут дружить".

Кроме Приднестровья, говорили о взаимной и беспошлинной торговле, снятии ограничений, газовой проблеме.

Заметим, что Приднестровье – это автономный регион в Молдове, который провозгласил себя отдельным государством. Никто этого не признал. К слову, на этой территории находится около 1700 российских военных.