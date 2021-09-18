Як відзначили дипломати, відкриття дільниць на неконтрольованої молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови. Відповідну офіційну заяву МЗС Молдови оприлюднили напередодні дня голосування.

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Порушення територіальної цілісності Молдови

У Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відзначили, що раніше посольство Росії звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів.

Тоді молдавська влада заявила, що немає ніяких перешкод для відкриття виборчих дільниць в населених пунктах, що перебувають під конституційною владою Молдови. Інша ж мова про непідконтрольне Придністров'я.

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови…,

– йдеться у зверненні.

Щодо Придністров'я, то Росія захотіла відкрити там 27 виборчих дільниць. У перший день виборів – 17 вересня – запрацювали чотири з них.

Зверніть увагу! Україна рішуче висловлює протест виборам, які Росія проводить на окупованих українських територіях. На засіданні РНБО наклала санкції проти організаторів та учасників виборів на окупованих територіях.

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