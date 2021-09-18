Як відзначили дипломати, відкриття дільниць на неконтрольованої молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови. Відповідну офіційну заяву МЗС Молдови оприлюднили напередодні дня голосування.
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Порушення територіальної цілісності Молдови
У Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відзначили, що раніше посольство Росії звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів.
Тоді молдавська влада заявила, що немає ніяких перешкод для відкриття виборчих дільниць в населених пунктах, що перебувають під конституційною владою Молдови. Інша ж мова про непідконтрольне Придністров'я.
Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови…,
– йдеться у зверненні.
Щодо Придністров'я, то Росія захотіла відкрити там 27 виборчих дільниць. У перший день виборів – 17 вересня – запрацювали чотири з них.
Вибори у Держдуму Росії: що варто знати
- Вибори у Росії проходять 17 – 19 вересня. Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими.
- Окрім офлайн-голосування окупанти практикують інтернетне волевиявлення. Онлайн, наприклад, проголосував Володимир Путін.
- Аби збільшити явку на виборах у Кремлі вже давно почали масову паспортизацію Донбасу. Відтак, дозволили людям з окупованих територій голосувати на своїх виборах. Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями".
- Станом на 15 годину 18 вересня явка на онлайн-голосуванні на виборах складає від 73% до 80%.