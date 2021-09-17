Його журналістський пул поширив відео голосування. Путін просто серед свого кабінету взяв участь у виборах.
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Путін проголосував онлайн
Лідер Кремля показово зайшов до кабінету і сів за увімкнений комп'ютер, вкладка на якому вже була відкрита на потрібну сторінку. Далі декількома кліками на клавіатурі він волевиявився.
За кого саме проголосував Путін, зі зрозумілих причин, у змонтованому відео не показали. Вочевидь, так хотіли змотивувати росіян голосувати саме через інтернет.
Втім, у Росії наразі слабкі показники волевиявлення. Станом на 16 годину першого дня голосування явка виборців у Росії складає 9,16%.
Електронне голосування в Росії в останні роки стало активно розвиватися. Наприклад за скандальні правки до Конституції торік голосували також онлайн. Втім, тоді в Москві і Нижньогородській області виникли аномалії.
Там проголосувало більше людей, ніж було зареєстровано. На одній ділянці виборців виявилося на 217 відсотків більше, ніж повинно було.
Вибори у Держдуму Росії і окуповані території: головне
- Вибори до Держдуми Росії проходять 17 – 19 вересня 2021 року.
- Проявити активність на виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Завдяки спеціальній постанові ЦВК жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами теж можуть голосувати на цих виборах.
- Росіяни перед виборами зізнавалися у соцопитуваннях, що не братимуть у виборах участі.