Его журналистский пул распространил видео голосования. Путин просто среди своего кабинета принял участие в выборах.

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Путин проголосовал онлайн

Лидер Кремля показательно зашел в кабинет и сел за включенный компьютер, вкладка на котором уже была открыта на нужную страницу. Далее несколькими кликами на клавиатуре он волеизъявился.

За кого именно проголосовал Путин, по понятным причинам, в смонтированном видео не показали. Очевидно, так хотели мотивировать россиян голосовать именно через интернет.

Впрочем, в России пока слабые показатели волеизъявления. По состоянию на 16 часов первого дня голосования явка избирателей в России составляет 9,16%.

Электронное голосование в России в последние годы стало активно развиваться. Например, за скандальные поправки в Конституцию в прошлом году голосовали также онлайн. Впрочем, тогда в Москве и Нижегородской области возникли аномалии.

Там проголосовало больше людей, чем было зарегистрировано. На одном участке избирателей оказалось на 217 процентов больше, чем должно было быть.

Обратите внимание! Россия привлекает к выборам жителей оккупированных территорий, предварительно раздав им свои паспорта. Такие действия противоречат международному праву. Украина выражает решительный протест России и призывает мировое сообщество не признавать выборы легитимными.

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