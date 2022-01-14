В державі-агресорці не існує громадської сфери, яка влаштовує відносини з іншими країнами і домовляється про компроміси. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський журналіст Ігор Яковенко.
До теми Лавров побідкався, що Європа виконує "хотілки" України, а не Росії
Мова дипломатії Росії – кримінальний жаргон
За його словами, специфічна мова російських дипломатів з'явилась 6 – 7 років тому. Наприклад, заяви Володимира Сафронкова, який говорив в дусі кримінального жаргону.
Підтвердився дуже неприємний факт – в Росії більше немає дипломатії,
– наголосив Яковенко.
Він пояснив, що "фенею" – кримінальним арго – і зараз говорить російська дипломатія. Зокрема це мова Лаврова – про те, що Захід, мовляв, вибухнув.
А також – мова його заступника Сергія Рябкова. Той заявив, що Організація Північноатлантичного договору повинна "збирати манатки".
Гарантія, що Росію не почують
Яковенко вважає, що, говорячи такою мовою зі своїми партнерами, опонентами, ворогами чи з будь-ким іншим – це повна гарантія, що Росію не чутимуть.
Немає жодних шансів, що Росію сприйматимуть партнером в перемовинах. Це підтвердилось за трьома раундами цього тижня, які закінчилися 13 січня. Переговори з НАТО, із США, з ОБСЄ закінчилися повним провалом.
"Якщо хочеш про щось домовитися, потрібно шукати компроміс. Росія його шукати не може", – зауважив журналіст.
Яковенко розповів про відсутність російської дипломатії: дивіться відео
Цинічна заява Лаврова: коротко
- У російському МЗС зажадали від Заходу швидкої реакції щодо "гарантій безпеки" і заявили, що "терпіння" у Москви скінчилося. Тому Росія очікує письмової відповіді на свої вимоги упродовж тижня.
- На брифінгу Лавров заявив, що країни Європи "сліпо" підтримують у всьому Україну; начебто виконують усе, чого хоче наша держава. Натомість на прагнення Росії, мовляв, не зважають, а це їх дуже ображає.
- Лавров намагався цинічно запевнити, що у Росії – завжди благі наміри. Мовляв, Москва хоче, аби усі відчували себе у безпеці, а ситуацію загострює НАТО.