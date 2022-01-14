В государстве-агрессоре нет общественной сферы, которая обустраивает отношения с другими странами и договаривается о компромиссах. Об этом в эфире 24 канала отметил российский журналист Игорь Яковенко.
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Язык дипломатии России – криминальный жаргон
По его словам, специфический язык российских дипломатов появился 6 – 7 лет назад. Например, заявления Владимира Сафронова, говорившего в духе криминального жаргона.
Подтвердился очень неприятный факт – в России больше нет дипломатии,
– подчеркнул Яковенко.
Он объяснил, что "феней" – криминальным арго – сейчас разговаривает российская дипломатия. В частности, это речь Лаврова – о том, что Запад, мол, взорвался.
А также – речь его заместителя Сергея Рябкова. Он заявил, что Организация Североатлантического договора должна "собирать манатки".
Гарантия, что Россию не услышат
Яковенко считает, что, говоря на таком языке со своими партнерами, оппонентами, врагами или с кем-либо другим – это полная гарантия, что Россия не будет услышана.
Нет никаких шансов, что Россию будут воспринимать партнером в переговорах. Это подтвердилось по трем раундам на этой неделе, которые закончились 13 января. Переговоры с НАТО, с США и ОБСЕ закончились полным провалом.
"Если хочешь о чем-то договориться, нужно искать компромисс. Россия его искать не может", – заметил журналист.
Яковенко рассказал об отсутствии российской дипломатии: смотрите видео
Циническое заявление Лаврова: кратко
- В российском МИД потребовали от Запада быстрой реакции по "гарантиям безопасности" и заявили, что "терпение" у Москвы закончилось. Поэтому Россия ожидает письменного ответа на свои требования в течение недели.
- На брифинге Лавров заявил, что страны Европы "слепо" поддерживают во всем Украину; якобы выполняют все, чего хочет наше государство. А вот на желания России, мол, не обращают внимания, а это их очень оскорбляет.
- Лавров пытался цинично заверить, что у России – всегда благие намерения. Мол, Москва хочет, чтобы все чувствовали себя в безопасности, а ситуацию обостряет НАТО.