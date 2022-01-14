В государстве-агрессоре нет общественной сферы, которая обустраивает отношения с другими странами и договаривается о компромиссах. Об этом в эфире 24 канала отметил российский журналист Игорь Яковенко.

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Язык дипломатии России – криминальный жаргон

По его словам, специфический язык российских дипломатов появился 6 – 7 лет назад. Например, заявления Владимира Сафронова, говорившего в духе криминального жаргона.

Подтвердился очень неприятный факт – в России больше нет дипломатии,

– подчеркнул Яковенко.

Он объяснил, что "феней" – криминальным арго – сейчас разговаривает российская дипломатия. В частности, это речь Лаврова – о том, что Запад, мол, взорвался.

А также – речь его заместителя Сергея Рябкова. Он заявил, что Организация Североатлантического договора должна "собирать манатки".

Напомним! Перед переговорами в Женеве Рябков посоветовал Альянсу " собирать манатки" и возвращаться к стандартам 1997 года.

Гарантия, что Россию не услышат

Яковенко считает, что, говоря на таком языке со своими партнерами, оппонентами, врагами или с кем-либо другим – это полная гарантия, что Россия не будет услышана.

Нет никаких шансов, что Россию будут воспринимать партнером в переговорах. Это подтвердилось по трем раундам на этой неделе, которые закончились 13 января. Переговоры с НАТО, с США и ОБСЕ закончились полным провалом. Игорь Яковенко Российский журналист

"Если хочешь о чем-то договориться, нужно искать компромисс. Россия его искать не может", – заметил журналист.

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