Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что такое решение – об эвакуации может поступить в течение нескольких дней.
Между тем Слова надо доказать действиями: Блинкен предложил Лаврову отвести войска от границы с Украиной
Семьи дипломатов могут вернуть в США
По предварительным данным, определенным работникам дипучреждений могут разрешить по желанию прекратить выполнять свои обязанности. Семьи, пишет СМИ, могут вернуть на родину – в США.
Таким образом администрация Джо Байдена усиливает предупреждение об угрозе российского вторжения. Источники говорят, что эвакуация не будет означать, что Россия точно нападет. Это просто элементы подготовки к росту напряженности.
Ранее появилась информация об эвакуации украинских дипломатов
Отметим, что ранее американские СМИ сообщили, что Россия начала вывозить своих дипломатов и их семьи из Украины. В Москве заверили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Однако официальный Вашингтон отметил, что знает о таких намерениях России. Мол, эвакуацию должны были проводить в конце декабря – в январе.
Больше здесь NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает
Возможная эвакуация американских семей из Украины: коротко
- Ранее о такой возможности сообщал CNN. Мол, такие варианты рассматривают в Госдепе. Прежде всего из Украины будут забирать дипломатов.
- Однако в посольстве США отметили, что речь идет об "обычном планировании".
- Такие шаги изучают из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью.
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