Он приходит в себя, – мать о состоянии избитого в Париже 15-летнего Юрия
Юрий Симканич, на которого в Париже напала шайка парней с битами и ножами, проходит ребалитацию. По словам матери парня Натальи, действиями правоохранителей, которые расследуют дело, она довольна.
Источник: "Сегодня"
Пострадавшего подростка перевели в реабилитационный центр, сколько он там пробудет – пока неизвестно.
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Юрий уже ходит и ест
Слава Богу, Юрчик проснулся. Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест,
– отметила Наталья Крученик.
Действиями правоохранителей семья пострадавшего украинца довольна. Мать говорит, что пока в рамках расследования задержали 9 подозреваемых. 5 из них находятся под стражей, еще 4 – под домашним арестом.
Коротко о нападении на украинского парня во Франции:
- Группа молодых людей напала на Юрия в центре Парижа 15 января.
- Парень как раз возвращался с друзьями из колледжа. Остальным удалось сбежать.
- Подростка били битами, арматурой и ножами.
- Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, провели операцию и ввели в кому.
- 24 января Юрий очнулся.
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