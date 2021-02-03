Юрий Симканич, на которого в Париже напала шайка парней с битами и ножами, проходит ребалитацию. По словам матери парня Натальи, действиями правоохранителей, которые расследуют дело, она довольна.

Источник: "Сегодня"

Пострадавшего подростка перевели в реабилитационный центр, сколько он там пробудет – пока неизвестно.

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Юрий уже ходит и ест

Слава Богу, Юрчик проснулся. Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест,

– отметила Наталья Крученик.

Действиями правоохранителей семья пострадавшего украинца довольна. Мать говорит, что пока в рамках расследования задержали 9 подозреваемых. 5 из них находятся под стражей, еще 4 – под домашним арестом.

Обратите внимание! Ранее правоохранительные органы сообщали, что все задержанные – участники банды RD4. В день нападения на Юрия было еще несколько бандитских разборок.

Коротко о нападении на украинского парня во Франции: