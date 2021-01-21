В Париже жестоко избили 15-летнего украинца: в каком состоянии парень – фото
Возле Эйфелевой башни в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца. Парень находится в коме, у него многочисленные травмы.
Детали нападения на украинцев в Париже
О нападении на украинца во Франции в фейсбуке сообщил представитель украинской общины Slavko Koutchinskiy.
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14-летний Юрий подвергся зверскому нападению неподалеку от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle,
– написал мужчина.
По его словам, на компанию ребят напали примерно 10 неизвестных с металлическими палками, битами и ножами. Удалось сбежать всем, кроме одного парня. Сейчас пострадавший находится в коме.
На сайте My Ukraine сообщили, что нападение произошло 15 января, когда парень вместе с друзьями возвращался из колледжа.
В Париже жестоко избили украинца / Фото Slavko Koutchinskiy
В каком состоянии парень сейчас
Сейчас Юрий находится в реанимации, его состояние критическое. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
К слову, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет. Его родные ищут свидетелей нападения.
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