Во Вроцлаве украинец в состоянии алкогольного опьянения напал ножом на своего земляка. Впоследствии 28-летний парень попытался атаковать полицейских, приехавших на вызов. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января.

Раненого мужчину сразу доставили в местный госпиталь, он находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Ночью со 2 на 3 января полицейские получили сообщение о ножевой резне, которая происходила в одном из районов Вроцлава – Леснице.

Правоохранители прибыли на вызов, чтобы унять и задержать мужчину, который ранил еще одного парня. Агрессивный молодой человек напал с ножом на копов, однако тем удалось сразу его скрутить и задержать.

Нападавшим оказался 28-летний украинец

В полиции сообщили, что установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний украинец, который в нетрезвом состоянии нанес ножевые ранения своему земляку.

Известно, что пострадавшему оказали в больнице необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция Вроцлава задержала гражданина Украины. Сейчас дело передали в прокуратуру.

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