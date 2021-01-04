В Польше украинец с ножом атаковал полицейских и ранил своего земляка: детали
Во Вроцлаве украинец в состоянии алкогольного опьянения напал ножом на своего земляка. Впоследствии 28-летний парень попытался атаковать полицейских, приехавших на вызов. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января.
Раненого мужчину сразу доставили в местный госпиталь, он находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
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Ночью со 2 на 3 января полицейские получили сообщение о ножевой резне, которая происходила в одном из районов Вроцлава – Леснице.
Правоохранители прибыли на вызов, чтобы унять и задержать мужчину, который ранил еще одного парня. Агрессивный молодой человек напал с ножом на копов, однако тем удалось сразу его скрутить и задержать.
Нападавшим оказался 28-летний украинец
В полиции сообщили, что установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний украинец, который в нетрезвом состоянии нанес ножевые ранения своему земляку.
Известно, что пострадавшему оказали в больнице необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция Вроцлава задержала гражданина Украины. Сейчас дело передали в прокуратуру.
Последние инциденты с украинцами в Польше: что известно
- Во Вроцлаве 2 января 2021 года случился пожар в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента погиб 30-летний мужчина из Украины.
- Также 2 января туристы из Украины провалились под лед на озере Морской Глаз в польских Татрах. К счастью, украинцам удалось спастись.
- В Польше на территории границы с Украиной обнаружили разбитый дельтаплан и украинского пилота-контрабандиста. У 44-летнего мужчины обнаружили пакеты контрабандных сигарет.
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