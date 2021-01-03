В Польше во время пожара погиб украинец: детали трагедии
В польском городе Вроцлав вечером 2 января 2021 года случился пожар в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента погиб 30-летний мужчина из Украины.
Детали пожара
Пожар возник на улице Мернича в квартире на третьем этаже. Об этом сообщает ZET.
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По прибытии на место, полиция и пожарные обнаружили в квартире тело примерно 30-летнего мужчины. Больше никто не пострадал,
– рассказал представитель городской полиции Дариуш Райский.
По его словам, потребности в эвакуации других жителей не было.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать оставленная на ночь зажженная свеча. Впрочем, официальную причину будет устанавливать следствие.
Последние трагедии с украинцами в Польше
- 2 января украинские туристы провалились под лед на озере Морской Глаз в Польских Татрах. К счастью, инцидент произошел в 10 метрах от берега и они смогли самостоятельно выбраться из воды.
- 2 декабря 2020 года в городе Озимек во время строительных работ погиб рабочий из Украины. На мужчину упала железобетонная конструкция лестницы.
- 27 ноября на территории Польши вблизи границы с Украиной произошло ДТП с участием 3 автомобилей. В результате аварии погиб 60-летний украинец.
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