В польском городе Вроцлав вечером 2 января 2021 года случился пожар в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента погиб 30-летний мужчина из Украины.

Детали пожара

Пожар возник на улице Мернича в квартире на третьем этаже. Об этом сообщает ZET.

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По прибытии на место, полиция и пожарные обнаружили в квартире тело примерно 30-летнего мужчины. Больше никто не пострадал,

– рассказал представитель городской полиции Дариуш Райский.

По его словам, потребности в эвакуации других жителей не было.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать оставленная на ночь зажженная свеча. Впрочем, официальную причину будет устанавливать следствие.

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