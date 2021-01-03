У польському місті Вроцлав ввечері 2 січня 2021 року трапилася пожежа в одній з квартир житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув 30-річний чоловік з України.

Деталі пожежі

Пожежа виникла на вулиці Мєрніча у квартирі на третьому поверсі. Про це повідомляє ZET.

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Після прибуття на місце, поліція та пожежники виявили в квартирі тіло приблизно 30-річного чоловіка. Більше ніхто не постраждав,

– розповів речник міської поліції Даріуш Райський.

За його словами, потреби в евакуації інших жителів не було.

За попередньою інформацією, причиною займання могла стати залишена на ніч запалена свічка. Втім, офіційну причину встановлюватиме слідство.

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