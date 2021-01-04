У Польщі українець напав з ножем на поліцейських та поранив свого земляка: що відомо
У Вроцлаві п'яний українець напав з ножем на свого земляка. Згодом 28-річний хлопець спробував атакувати поліцейських, які приїхали на виклик. Інцидент стався в ніч проти 3 січня.
Пораненого чоловіка одразу доправили до місцевого шпиталю, він перебуває в задовільному стані. Про це повідомляє Wirtualna Polska.
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Вночі з 2 на 3 січня поліцейські отримали повідомлення про ножову різанину, яка відбувалася в одному з районів Вроцлава – Лісниці.
Правоохоронці прибули на виклик, щоб вгамувати та затримати чоловіка, який поранив ще одного хлопця. Агресивний молодик напав з ножем на копів, втім тим вдалося одразу його скрутити та затримати.
Нападником виявився 28-річний українець
У поліції повідомили, що встановили особу нападника. Ним виявився 28-річний українець, який у нетверезому стані завдав ножових поранень своєму земляку.
Відомо, що постраждалому надали в лікарні необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Поліція Вроцлава затримала громадянина України. Наразі справу передали до прокуратури.
Останні інциденти з українцями в Польщі: що відомо
- У Вроцлаві 2 січня 2021 року трапилася пожежа в одній з квартир житлового будинку. Внаслідок інциденту загинув 30-річний чоловік з України.
- Також 2 січня туристи з України провалилися під кригу на озері Морське Око в Польських Татрах. На щастя, українцям вдалося врятуватися.
- У Польщі на території кордону з Україною виявили розбитий дельтаплан та українського пілота-контрабандиста. У 44-річного чоловіка виявили пакунки контрабандних сигарет.
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