У Вроцлаві п'яний українець напав з ножем на свого земляка. Згодом 28-річний хлопець спробував атакувати поліцейських, які приїхали на виклик. Інцидент стався в ніч проти 3 січня.

Пораненого чоловіка одразу доправили до місцевого шпиталю, він перебуває в задовільному стані. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

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Вночі з 2 на 3 січня поліцейські отримали повідомлення про ножову різанину, яка відбувалася в одному з районів Вроцлава – Лісниці.

Правоохоронці прибули на виклик, щоб вгамувати та затримати чоловіка, який поранив ще одного хлопця. Агресивний молодик напав з ножем на копів, втім тим вдалося одразу його скрутити та затримати.

Нападником виявився 28-річний українець

У поліції повідомили, що встановили особу нападника. Ним виявився 28-річний українець, який у нетверезому стані завдав ножових поранень своєму земляку.

Відомо, що постраждалому надали в лікарні необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Поліція Вроцлава затримала громадянина України. Наразі справу передали до прокуратури.

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