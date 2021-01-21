Біля Ейфелевої вежі у Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного українця. Хлопець перебуває у комі, у нього численні травми.

Деталі нападу на українців у Парижі

Про напад на українця у Франції у фейсбуці повідомив представник української громади Slavko Koutchinskiy.

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14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle,

– написав чоловік.

За його словами, на компанію хлопців напали приблизно 10 невідомих з металевими палицями, битами й ножами. Вдалося втекти всім, окрім одного хлопця. Наразі постраждалий перебуває у комі.

На сайті My Ukraine повідомили, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу.



У Парижі жорстоко побили українця / Фото Slavko Koutchinskiy

У якому стані хлопець зараз

Наразі Юрій перебуває в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

До слова, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.



21 січня хлопцеві виповнилося 15 років / Фото My Ukraine