У Парижі жорстоко побили 15-річного українця: в якому стані хлопець – фото
Біля Ейфелевої вежі у Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного українця. Хлопець перебуває у комі, у нього численні травми.
Деталі нападу на українців у Парижі
Про напад на українця у Франції у фейсбуці повідомив представник української громади Slavko Koutchinskiy.
Читайте також У Польщі українець напав з ножем на поліцейських та поранив свого земляка: що відомо
14-річний Юрій зазнав звірячого нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle,
– написав чоловік.
За його словами, на компанію хлопців напали приблизно 10 невідомих з металевими палицями, битами й ножами. Вдалося втекти всім, окрім одного хлопця. Наразі постраждалий перебуває у комі.
На сайті My Ukraine повідомили, що напад стався 15 січня, коли хлопець разом з друзями повертався з коледжу.
У Парижі жорстоко побили українця / Фото Slavko Koutchinskiy
У якому стані хлопець зараз
Наразі Юрій перебуває в реанімації, його стан критичний. У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
До слова, 21 січня, Юрію виповнилося 15 років. Його рідні шукають свідків нападу.
Поділитися новиною