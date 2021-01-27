Юрий неделю пролежал в коме, пережил тяжелые операции. Среди них и шестичасовую на голове. И это еще далеко не все: Юре будут делать операции снова на голове, на глазах, на переломанных пальцах и на плече.

Джерело: Obozrevatel

Мама Юрія Наталія Фрагат-Крученик розповідала, що в дитини переламані руки, ноги, ребра, плечі, ніс, а що найгірше – череп у кількох місцях. Також тітка підлітка Ірен (сестра матері) поділилася з журналістами останніми новинами про стан побитого.

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У якому стані зараз побитий у Парижі український підліток

Зараз Юрій при тямі, може ворушити руками й ногами, вони теплі. Це дає надію, що юнак буде ходити.

Першим словом Юрія після виходу з коми було "мама" – він упізнав її в лікарні.

Наразі тільки маму та вітчима пускають у реанімацію, і вони дуже переживали, чи буде дитина пам'ятати рідних.

Отямився Юрій у суботу, 23 січня. Але в неділю йому стало погано, підвищився внутрішньочерепний тиск. Тільки у понеділок вранці він заспокоївся.

"Лікарі поки не можуть пояснити, чому так сталося", – сказала Ірен. Та й загалом лікарі не дають прогнозів.

У Франції ж про Юру всі розповідають тільки хороше: відповідальний, дуже розумний та вихований, добре вчиться. Давно займається футболом, хотів би стати професійним футболістом, але окрім того – здобути фах медика або юриста.



Першим словом Юрія після виходу з коми було "мама" / Фото з фейсбука матері Юрія

Що кажуть у поліції про розслідування нападу

Тренер Юрія з футболу, у якого той займався до 13 років, упевнений, що українець не міг брати участь у якихось розбірках – він просто опинився не в той час і не в тому місці: "Юрій не з тих, хто з залізним прутом піде на когось".

А от нападники викладали в інтернет знімки закривавленого телефону Юри, прутів, якими завдавали ударів, а також писали: "Справу зроблено". ЗМІ припускали, що тут мовиться про "місцеві війни" між підлітками з різних шкіл і районів.

Та офіційно поліція наразі мовчить – кажуть, не розкриватимуть таємницю слідства. У справі ще нікого не затримали.

Тим часом українська діаспора у Франції збирає гроші на лікування Юри. Мешканці країни у твіттері з хештегом #Yuriy пишуть слова підтримки родині та слова обурення через жорстокий напад.

Жорстоке побиття українця у Франції: що слід знати

15-річного підлітка з України Юрія жорстоко побили у Франції. Це сталося 15 в Парижі.

Група агресивних молодиків із палицями й металевими прутами напала на компанію підлітків, які йшли з коледжу через парковку торгового центру. Ніхто досі не розуміє, чому вони так вчинили.

Усі діти встигли втекти, на жаль, крім одного. Юрію дісталося найбільше, з важкими травмами він потрапив до реанімації.

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