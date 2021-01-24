Юрія, якого по-звірячому побили 15 січня в центрі Парижа, повільно виводять зі стану штучної коми. Лікарі дають позитивні прогнози щодо одужання 15-річного юнака.

Хлопець був у комі більше ніж тиждень

Про стан сина розповіла його мати Наталія Крученик-Фаргат. Про це пише Le Figaro.

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Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив,

– сказала Наталія.

Хлопець був у комі понад тиждень. Також він переніс 6-годинну операцію.

Родина шукає свідків нападу

Наразі родина шукає свідків жахливого нападу. Усе, що їм повідомляють, близькі потерпілого передають правоохоронцям.

Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що дуже агресивні банди часто приїжджають сюди,

– розповіла мати.

Ймовірно, що до нападу причетні молоді люди з міста Ванва, які часто приїжджають у цей район. Проте безпосередніх доказів у поліції поки немає.

Щодо людей, які могли ворогувати саме з Юрієм, то, за словами матері, таких начебто просто немає. Про хлопця дуже хорошої думки у школі. Проте напередодні нападу, пізно ввечері, юнаку зателефонували. Хлопець не розповів матері, хто саме дзвонив, зауваживши, що це дрібниці.

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