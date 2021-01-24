Українського підлітка, побитого в Парижі, повільно виводять з коми: деталі про стан хлопця
Юрія, якого по-звірячому побили 15 січня в центрі Парижа, повільно виводять зі стану штучної коми. Лікарі дають позитивні прогнози щодо одужання 15-річного юнака.
Хлопець був у комі більше ніж тиждень
Про стан сина розповіла його мати Наталія Крученик-Фаргат. Про це пише Le Figaro.
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Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив,
– сказала Наталія.
Хлопець був у комі понад тиждень. Також він переніс 6-годинну операцію.
Родина шукає свідків нападу
Наразі родина шукає свідків жахливого нападу. Усе, що їм повідомляють, близькі потерпілого передають правоохоронцям.
Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що дуже агресивні банди часто приїжджають сюди,
– розповіла мати.
Ймовірно, що до нападу причетні молоді люди з міста Ванва, які часто приїжджають у цей район. Проте безпосередніх доказів у поліції поки немає.
Щодо людей, які могли ворогувати саме з Юрієм, то, за словами матері, таких начебто просто немає. Про хлопця дуже хорошої думки у школі. Проте напередодні нападу, пізно ввечері, юнаку зателефонували. Хлопець не розповів матері, хто саме дзвонив, зауваживши, що це дрібниці.
Що відомо про побиття хлопця
- 15 січня неподалік від Ейфелевої вежі на групу студентів, що поверталась з коледжу, напали більше десятка молодиків.
- Не вдалось втекти лише Юрію.
- Хлопця жорстоко побили битами та металевими палицями.
- У постраждалого пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
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