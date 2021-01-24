Юрия, которого зверски избили 15 января в центре Парижа, медленно выводят из состояния искусственной комы. Врачи дают положительные прогнозы относительно выздоровления 15-летнего юноши.

Парень был в коме больше недели

О состоянии сына рассказала его мать Наталья Крученик-Фаргат. Об этом пишет Le Figaro.

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Он медленно начинает просыпаться, я вижу, что он очень взволнован. Врачи говорят, что это нормально. Он до сих пор интубирован и еще не говорил,

– сказала Наталья.

Парень был в коме более недели. Также он перенес 6-часовую операцию.

Семья ищет свидетелей нападения

Сейчас семья ищет свидетелей ужасного нападения. Все, что им сообщают близкие пострадавшего, передают правоохранителям.

Я разговаривала с другими жителями микрорайона. Они мне подтвердили, что очень агрессивные банды часто приезжают сюда,

– рассказала мать.

Вероятно, что к нападению причастны молодые люди из города Ванва, которые часто приезжают в этот район.

Что касается людей, которые могли враждовать именно с Юрием, то, по словам матери, таких вроде бы просто нет. О парне очень хорошего мнения в школе. Однако накануне нападения, поздно вечером, ему позвонили. Парень не рассказал матери, кто именно звонил, отметив, что это мелочи.

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