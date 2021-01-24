Украинского подростка, избитого в Париже, медленно выводят из комы: детали о состоянии парня
Юрия, которого зверски избили 15 января в центре Парижа, медленно выводят из состояния искусственной комы. Врачи дают положительные прогнозы относительно выздоровления 15-летнего юноши.
Парень был в коме больше недели
О состоянии сына рассказала его мать Наталья Крученик-Фаргат. Об этом пишет Le Figaro.
К теме Десятеро с битами против одного: видео жестокого избиения 15-летнего украинца в Париже 18+
Он медленно начинает просыпаться, я вижу, что он очень взволнован. Врачи говорят, что это нормально. Он до сих пор интубирован и еще не говорил,
– сказала Наталья.
Парень был в коме более недели. Также он перенес 6-часовую операцию.
Семья ищет свидетелей нападения
Сейчас семья ищет свидетелей ужасного нападения. Все, что им сообщают близкие пострадавшего, передают правоохранителям.
Я разговаривала с другими жителями микрорайона. Они мне подтвердили, что очень агрессивные банды часто приезжают сюда,
– рассказала мать.
Вероятно, что к нападению причастны молодые люди из города Ванва, которые часто приезжают в этот район.
Что касается людей, которые могли враждовать именно с Юрием, то, по словам матери, таких вроде бы просто нет. О парне очень хорошего мнения в школе. Однако накануне нападения, поздно вечером, ему позвонили. Парень не рассказал матери, кто именно звонил, отметив, что это мелочи.
Что известно об избиении парня
- 15 января недалеко от Эйфелевой башни на группу студентов, которая возвращалась из колледжа, напали более десятка парней.
- Не удалось сбежать только Юрию.
- Парня жестоко избили битами и металлическими палками.
- У пострадавшего пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
Поделиться новостью