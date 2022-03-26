За словами Маркіяна Лубківського, змову вагнерівців проти глави держави підтвердили спецслужби, які відповідальні за безпеку Володимира Зеленського. Усі відповідні докази отримає Міжнародний суд.

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Лубківський наголосив, що присутність у Києві державного керівництва, зокрема, президента, глави уряду та парламенту підвищує моральний дух армії. Своєю чергою це важливо для підтримки людей.

Натомість вагнерівці планували знищити керівництво держави. Однак їм не вдалося.

Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем’єр-міністра. Це була мета, і пару з них безрезультатно відправили в Україну,

– заявив Лубківський.

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