По словам Маркияна Лубкивского, заговор вагнеровцев против главы государства подтвердили спецслужбы, которые ответственны за безопасность Владимира Зеленского. Все соответствующие доказательства получит Международный суд.

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Лубкивский подчеркнул, что присутствие в Киеве государственного руководства, в частности президента, главы правительства и парламента поддерживает моральный дух армии. В свою очередь это важно для поддержки людей.

Зато вагнеровцы планировали уничтожить руководство государства. Однако им не удалось.

Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это была цель, и пару из них безрезультатно отправили в Украину,

– заявил Лубкивский.

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