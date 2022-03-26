Российское командование много раз делало просчеты, а мы их используем. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кстати Более чем в 10 раз, – Лещенко о том, как Россия уменьшает количество своих погибших военных

Украинская армия показала, что русская армия как вторая армия в мире – это большой миф, а это просто средневековое скопление живой силы, старые методы ведения войны,

– сказал Буданов.

Военный надеется, что в конце войны Украина наконец сможет развернуть полностью функциональную систему противовоздушной обороны. Страна будет искать международных гарантий, которые обеспечат ее мир.

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