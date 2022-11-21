Знімку, який набирає обертів у соцмережах, вже 10 років. Про це дізналися українські фактчекери.

Зверніть увагу Росія використовувала підроблені фото, щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу", – ЗМІ

Хто насправді на фото

У соцмережах поширюють фото нібито українських солдатів, які сплять у кучугурах снігу. "Ціна вільної України", – йдеться в підписі до одного із таких дописів.

Як стало відомо, це фотофейк. На світлині не українські військові. Ці фотографії зняли ще до російсько-української війни – щонайменше десять років тому. На них зображені тренування так званого російського спецназу на виживання.

Раніше цими фото ілюстрували сльозливу українську поезію, дописи зі збором коштів на теплі речі для українських військових, патріотичні дописи грузинською мовою "про ціну миру". Також були новини за грудень 2014 року про те, що "бійці АТО ночують в окопах під "ковдрою" зі снігу".



Фейкове фото про українських військових у "снігу" / фото "По той бік новин"

Як розпізнати фейкове фото в інтернеті