Снимку, который набирает обороты в соцсетях, уже 10 лет. Об этом узнали украинские фактчекеры.

Обратите внимание Россия использовала поддельные фото, чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", - СМИ

Кто на самом деле на фото

В соцсетях распространяют фото якобы украинских солдат, спящих в сугробах снега. "Цена свободной Украины", – говорится в подписи к одному из таких постов.

Как стало известно, это фотофейк. На фото не украинские военные. Эти фотографии сняли еще до российско-украинской войны – не менее десяти лет назад. На них изображены тренировки так называемого российского спецназа на выживание.

Ранее этими фото иллюстрировали слезливую украинскую поэзию, посты со сбором средств на теплые вещи для украинских военных, патриотические посты на грузинском языке "о цене мира". Также были новости за декабрь 2014 года о том, что "бойцы АТО ночуют в окопах под "одеялом" из снега".



Фейковое фото об украинских военных в "снеге" / фото "По ту сторону новостей"

Как распознать фейковое фото в интернете