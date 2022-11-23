Свою роль в темпах поставок вооружения Украине играет также российская пропаганда, которой продолжают запугивать Запад. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что как США, так и Германия, якобы не имеющие возможности поставлять оружие Украине в больших объемах, имеют достаточно средств, с помощью которых ВСУ могут быстро победить оккупантов.

США имеют миллионы зарядов на складах, а Германия имеет 3000 танков Leopard, но пока ни одного не поставили Украине. Также у США есть еще 600 "хаймарсов", готовых к использованию. Поэтому все это отговорки, что ничего у Запада нет. Ограничения в поставках политические, а не технические или производственные,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, Украине не нужны новые виды оружия, потому что того, что есть на складах в США и Германии, достаточно для "завершения войны в кратчайшие сроки – в течение нескольких недель".

"Основа решений зависит от США, но там идет борьба между двумя концепциями. Остин и Блинкен считают, что Украина должна победить, а Салливан – что Украина не должна проиграть. Мы наблюдали эту борьбу. Все время и на каждом этапе Остин и Блинкен побеждают, поэтому передают новое вооружение. Но сейчас критический момент, в котором ждать нельзя", – подчеркнул Пионтковский.

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Он подчеркнул, что позиция политической "застенчивости" Запада объясняется тем, что ранее российская пропаганда пугала США своей военной силой, а сейчас их агентура пользуется другими нарративами.

"Пропагандисты пугают хаосом в России, где есть много химических и атомных производств и где будет гражданская война с участием Кадырова и Пригожина. Всех пугают и это пока действует", – резюмировал публицист.

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