В России есть достаточно заинтересованных в медийном продвижении Суровикина в публичном пространстве. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Спасательный" преемник Шойгу

Эксперт отметил, что назначение Сергея Суровикина командующим оккупационных сил в Украине не было попыткой сделать его "козлом отпущения".

"Это был бы слишком простой и слишком короткий период для него. Чтобы сделать его виновным, нужно хотя бы, чтобы люди его запомнили, как он выглядит и как его зовут. Суровикин просто как "надутый шарик", о котором никто не знает. Поэтому я думаю, что его "надувают" не зря: его продолжают "раздувать" как фигуру", – объяснил обозреватель.

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По его словам, над его медийным образом только приступили к работе политтехнологи.

Пока это не полноценный человек в телевизоре – ему копирайтеры сидят и пишут тексты. Поэтому Суровикин – это будущее России, а не прошлое. Судя по всему, его "раздувает" в том числе "повар Путина" Евгений Пригожин – он один из тех, кто его поставил. Возможно, его готовят на смену Шойгу, который "не смог" и "куда-то не туда завел российские войска",

– убежден политтехнолог.

По его мнению, Суровикину могут подготовить образ "спасателя", который "вытащит 20 тысяч российских солдат с правого берега Днепра, куда их затащил Шойгу".

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Военный "триумвират"

Шейтельман отметил, что все указывает на то, что Суровикин может стать новой фигурой в триумвирате "Суровикин – Пригожин – Кадыров". .

Суровикин – это лицо будущей России. Мне кажется, что это будет новый "триумвират" плюс какое-то гражданское лицо, потому что они все там слишком "военизированны". Им нужен кто-то в костюме – гражданский. Это может быть и сам Путин – уже ослабевший и безвластный. Многие считают, что это будет мэр Москвы Собянин, пытавшийся держаться в тени от военных действий,

– подчеркнул аналитик.

Он отметил, что ранее на такую роль рассматривали премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Я думаю, что Путин специально "вымазал" Мишустина в крови окончательно, назначив его руководить поставками для "специальной военной операции", чтобы его даже никто не рассматривал на такую роль", – резюмировал Шейтельман.

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