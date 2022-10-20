У Росії є вдосталь зацікавлених у медійному просуванні Суровікіна в публічному просторі. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Рятівний" наступник Шойгу

Експерт зазначив, що призначення Сєргєя Суровікіна командувачем окупаційних сил в Україні не було спробою зробити його "цапом-відбувайлом".

"Це був би занадто простий і занадто короткий період для нього. Щоб зробити його винним, треба хоча б, щоб люди його запам'ятали, як він виглядає та як його звуть. Суровікін просто як "надута кулька", про яку ніхто не знає. Тому я думаю, що його "надувають" не дарма: його продовжують "роздувати" як фігуру", – пояснив оглядач.

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За його словами, над його медійним образом тільки розпочали працювати політтехнологи.

Поки це не повноцінна людина у телевізорі – йому копірайтери сидять й пишуть тексти. Тому Суровікін – це майбутнє Росії, а не минуле. Зважаючи на все, його "роздуває" у тому числі "кухар Путіна" Євгеній Прігожин – він один із тих, хто його поставив. Можливо, його готують на зміну Шойгу, який "не зміг" і "кудись не туди завів російські війська",

– переконаний політтехнолог.

На його думку, Суровікіну можуть підготувати образ "рятувальника", який "витягне 20 тисяч російських солдатів з правого берега Дніпра, куди їх затягнув Шойгу".

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Військовий "тріумвірат"

Шейтельман зауважив, що все вказує на те, що Суровікін може стати новою фігурою у тріумвіраті "Суровікін – Пригожин – Кадиров".

Суровікін – це обличчя майбутньої Росії. Мені здається, що це буде новий "тріумвірат", плюс якась цивільна особа, бо вони всі там надто "воєнізовані". Їм треба хтось у костюмі – цивільний. Це може бути й сам Путін – уже ослаблий та безвладний. Багато хто вважає, що це буде мер Москви Собянін, який намагався триматися в тіні від воєнних дій,

– підкреслив аналітик.

Він вказав, що раніше на таку роль розглядали прем'єр-міністра Росії Міхаїла Мішустіна.

"Я думаю, що Путін спеціально "вимазав" Мішустіна в крові остаточно, призначивши його керувати постачанням для "спеціальної військової операції", щоб його навіть ніхто не розглядав на таку роль", – резюмував Шейтельман.

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