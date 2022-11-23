Более того, западные политики привыкли зарабатывать на российских энергоресурсах. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Артем Бронжуков.

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Запад боялся "поставить не на ту карту"

По его словам, некоторые лидеры боялись поддерживать Украину, поскольку имели страх "поставить не на ту карту" и потерять свое политическое влияние. Впрочем, эффективное противостояние украинцев показало, что страну-агрессора не следует бояться.

Мы показали, что Россию не следует бояться. А Путин не страшний диктатор, а закомплексованный политик, поверивший в то, что он "бог с Олимпа". На самом же деле все это разбилось о реалии войны в Украине,

– рассказал Бронжуков.

Он добавил, что на Западе существовал тезис, мол, Россия захватит Украину за 72 часа. Однако после 9 месяцев вторжения мы видим, что наши бойцы вернули более половины оккупированных территорий. Более того, контрнаступление ВСУ не останавливается и страну-агрессора "будут гнать дальше".

В то же время россияне, которые говорили, что "возьмут Киев за три дня", окапываются в Белгороде и Крыму. Это свидетельствует о том, что российская диктатура не способна выполнить задачи, которые перед собой ставит. А это в свою очередь влияет и на политиков, которые пытались договариваться с Владимиром Путиным.

"Мы показали всему миру, что свободный народ всегда победит захватническую армию рабов", – подчеркнул политолог.

Бронжуков объяснил, почему Запад поначалу боялся поддерживать Украину: смотрите видео

"Существование мира сегодня зависит от того, где остановят Путина"

В результате массированной ракетной атаки России по Украине 23 ноября без света остались не только украинцы, но и граждане Молдовы. Теперь последствия путинской агрессии и "амбиции" российского диктатора испытывает не только наше государство.

Да, сейчас єти последствия понимает и Молдова, непосредственно страдающая из-за российских обстрелов и остающаяся без света. Кроме того, их понимают и в Париже, и в Риме, и в Берлине, и главное – наши основные политические союзники в Вашингтоне. Сейчас как никогда нужна консолидация всех европейских политиков вокруг Украины.

"Сейчас не может быть полумер или поисков путей, которые позволили бы умиротворить Путина и заморозить эту войну. Нормальное существование мира сегодня зависит от того, где остановят Путина и как он будет наказан", – подытожил политолог.

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