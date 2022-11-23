Ба більше, західні політики звикли заробляти на російських енергоресурсах. Таку думку 24 каналу висловив політолог Артем Бронжуков.

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Захід боявся "поставити не на ту карту"

За його словами, деякі лідери боялися підтримувати Україну, оскільки мали страх "поставити не на ту карту" й втратити свій політичний вплив. Утім, ефективне протистояння українців показало, що країну-агресорку не слід боятися.

Ми продемонстрували, що Росію не слід боятися. А Путін не страшний диктатор, а закомплексований політик, який повірив в те, що він "бог з Олімпу". Насправді ж все це розбилося об реалії війни в Україні,

– розповів Бронжуков.

Він додав, що на Заході існувала теза, мовляв, Росія захопить Україну за 72 години. Однак після 9 місяців вторгнення ми бачимо, що наші бійці повернули понад половину окупованих територій. Ба більше, контрнаступ ЗСУ не зупиняється й країну-агресорку "гнатимуть далі".

Водночас росіяни, які говорили, що "візьмуть Київ за три дні" наразі окопуються в Бєлгороді та Криму. Це свідчить про те, що російська диктатура не здатна виконати завдання, які саме перед собою ставить. А це своєю чергою впливає й на політиків, які намагалися домовлятися з Владіміром Путіним.

"Ми показали всьому світу, що вільний народ завжди переможе загарбницьку армію рабів", – підкреслив політолог.

Бронжуков пояснив, чому Захід спочатку боявся підтримувати Україну: дивіться відео

"Існування світу сьогодні залежить від того, де зупинять Путіна"

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 23 листопада без світла лишилися не тільки українці, а й громадяни Молдови. Тож тепер наслідки путінської агресії та "амбіції" російського диктатора відчуває не лише наша держава.

Так, зараз ці наслідки розуміє і Молдова, яка безпосередньо страждає через російські обстріли й залишається без світла. Крім того, їх розуміють і в Парижі, і в Римі, і в Берліні, і головне – наші основні політичні союзники у Вашингтоні. Тож зараз як ніколи потрібна консолідація всіх європейських політиків навколо України.

"Зараз не може бути напівзаходів або пошуків шляхів, які б дозволили умиротворити Путіна та заморозити цю війну. Нормальне існування світу сьогодні залежить від того, де зупинять Путіна та у який спосіб він буде покараний", – підсумував політолог.

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