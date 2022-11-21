Про це 21 листопада повідомив міністр оборони Люксембурга Франсуа Бауш. Детальніше про "Хамві" розповідає 24 канал.

До речі ЗСУ вперше з початку нападу Росії показали Humvee у дії

Люксембург передає нашим воїнам позашляховики "Хамві"

Бауш наголосив, що армія та Міноборони Луксембургу підтримують Збройні Сили України. Тож надіслали додаткові високомобільні багатоцільові колісні автомобілі – Humvee.

Вони ("Хамві" – 24 канал) посилять Україною у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно,

– підкреслив міністр оборони Люксембурга.

Втім, скільки саме "Хамві" відправлять в Україну, високопосадовець не уточнив.



Люксембург передає Україні "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша

Українські воїни отримають позашляховики "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша

Що відомо про "Хамві"

"Хамві" – це американський військовий позашляховик підвищеної прохідності, що стоїть на озброєнні багатьох країн світу. Він придатний для транспортування та десантування.

Його взяли на озброєння у США ще у 1980-х роках. На базі "Хамві" було створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Усі варіанти мають загальне шасі, двигун і трансмісію, а також 44 взаємозамінні деталі, встановлені в різних положеннях. У позашляховику можна перевозити військове обладнання, зокрема, кулемети та пускові установки протитанкових ракет.

"Хамві" можуть розвивати швидкість до 113 кілометрів на годину. Тактико-технічні характеристики:

Довжина – 4600 міліметрів

Ширина – 2100 міліметрів.

Висота – 1800 міліметрів.

Кліренс – 410 міліметрів.

Колісна база – 3300 міліметрів.

Колія задня – 1829 міліметрів.

Колія передня – 1829 міліметрів.

Маса – 2676 кілограмів.

Повна маса – 4672 кілограми.

Вантажопідйомність –2 тонни.

Зверніть увагу! "Хамві" вже перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Ці позашляховики нам почали передавати ще у 2015 році.



Вперше наші воїни показали "Хамві" в дії 20 березня 2022 року. На оприлюднених кадрах видно, як броньований позашляховик рухається дорогою. Опісля чутно постріли. Автомобіль повертає у бік російських окупантів, а наші захисники відкривають по них вогонь.

Вас може зацікавити – Яку зброю Франція передає Україні: дивіться відео