Про це 21 листопада повідомив міністр оборони Люксембурга Франсуа Бауш. Детальніше про "Хамві" розповідає 24 канал.
До речі ЗСУ вперше з початку нападу Росії показали Humvee у дії
Люксембург передає нашим воїнам позашляховики "Хамві"
Бауш наголосив, що армія та Міноборони Луксембургу підтримують Збройні Сили України. Тож надіслали додаткові високомобільні багатоцільові колісні автомобілі – Humvee.
Вони ("Хамві" – 24 канал) посилять Україною у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно,
– підкреслив міністр оборони Люксембурга.
Втім, скільки саме "Хамві" відправлять в Україну, високопосадовець не уточнив.
Люксембург передає Україні "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша
Українські воїни отримають позашляховики "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша
Що відомо про "Хамві"
"Хамві" – це американський військовий позашляховик підвищеної прохідності, що стоїть на озброєнні багатьох країн світу. Він придатний для транспортування та десантування.
Його взяли на озброєння у США ще у 1980-х роках. На базі "Хамві" було створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.
Усі варіанти мають загальне шасі, двигун і трансмісію, а також 44 взаємозамінні деталі, встановлені в різних положеннях. У позашляховику можна перевозити військове обладнання, зокрема, кулемети та пускові установки протитанкових ракет.
"Хамві" можуть розвивати швидкість до 113 кілометрів на годину. Тактико-технічні характеристики:
Довжина – 4600 міліметрів
Ширина – 2100 міліметрів.
Висота – 1800 міліметрів.
Кліренс – 410 міліметрів.
Колісна база – 3300 міліметрів.
Колія задня – 1829 міліметрів.
Колія передня – 1829 міліметрів.
Маса – 2676 кілограмів.
Повна маса – 4672 кілограми.
Вантажопідйомність –2 тонни.
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