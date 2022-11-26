Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів 26 листопада, які літаки та системи ППО потрібні нашим військовим. Зокрема, для захисту неба від атак та успішної деокупації наших територій.

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Які літаки та ППО потрібні ЗСУ

Юрій Ігнат заявив, що нам треба дуже багато комплексів ППО. Адже:

на їхній базі треба створити оновлену систему протиповітряної оборони;

тому що наразі в Україні основа – це радянські зразки, такі як зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300;

NASAMS і IRIS-T, які прикривають наш повітряний простір, є в обмеженій кількості;

зокрема, тільки одна установка IRIS-T та дві батареї NASAMS.

Ці системи покликані замінити старе озброєння, яке в нас ще залишилося від Радянського Союзу. І посилитись такими системами як Patriot або SAMP-T, які в тому числі можуть працювати і по балістичних цілях,

– заявив речник командування Повітряних сил.

Які літаки потрібні Україні

Звісно ж, Юрій Ігнат підтвердив, що Україна наразі залежна від західного озброєння, від їхніх артилерійських систем та танків. Зауважив також, що Україні потрібні літаки.

"Без технологічних літаків, які зараз є в країнах НАТО, широко спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15, F-16 буде дуже важко", – пояснив речник.

За його словами, Повітряні сили дуже хочуть мати такий спектр на озброєнні.

...Адже це дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме звільнити наші окуповані території,

– пояснив Юрій Ігнат.

Додав також, що перемовини та діалог на всіх фронтах щодо F-15 не припиняються.

Найважливіші новини про військову допомогу для ЗСУ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни допомагають нам таємно. Вони надають військову допомогу, проте не говорять про це та навіть заперечують ці факти.

25 листопада до Києва з візитом прибув глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він запевнив, що Лондон допоможе нам пережити зиму. Зокрема, країна відправить ЗСУ 35 авто, включно з 24 каретами "швидкої" та шістьма бронемашинами.

Коментуючи допомогу Україні, речник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Захід однаково надасть нам зброю. Зокрема, 10 систем ППО, про які Україна просить у час, коли Росія постійно атакує об'єкти критичної інфраструктури, залишаючи людей без світла, тепла та води. Подоляк заявив, що Україна не може програти війну і не буде капітулювати в обмін на світло.

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