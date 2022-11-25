Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, если бы Вооруженные Силы получили американские истребители, то в октябре – декабре могли бы полностью деоккупировать украинские территории с помощью этих самолетов.

Достойно внимания Основная угроза с воздуха: может ли Украина получить современную авиацию от партнеров

Какие преимущества истребителей F-15 и F-16

Так, современные истребители F-15 и F-16 могут переносить очень много высокоточного оружия, необходимого на поле боя – вглубь до 100 километров. Речь идет, в частности, о ракетах класса "воздух – земля", авиабомбах и определенных противоракетах и т.д.

Мы могли бы закрыть свое небо и не так подвергались бы ракетным ударам россиян, ведь самолеты являются очень хорошей платформой для переноса противоракетных систем ближе к точке встречи,

– подчеркнул Свитан.

Он объяснил, что все страны мира используют эти самолеты в целях противоракетной обороны. Именно поэтому непередача этой техники доставила нам много проблем в воздухе, а также привела к замораживанию нашего продвижения на земле.

Свитан назвал преимущества истребителей F-15 и F-16: смотрите видео

Украина отобрала летчиков, которые будут учиться пилотировать F-15 и F-16

Получение истребителей западного образца, в частности, американских самолетов F-15 и F-16 является насущным вопросом для Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для получения самолетов продолжается работа по всем направлениям – дипломатическому и военно-политическому.

Также известно, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук определил группу пилотов, которые готовы учиться управлять современными истребителями.

Это десятки пилотов, которые могут хоть завтра ехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом,

– сообщил Игнат.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен касательно передачи Украине истребителей F-16, F-15 или Gripen. Он отметил, что много вооружения, которое когда-то считалось запрещенным – беспилотники, ракеты и артиллерия – в конце концов попало в Киев.