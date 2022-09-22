Такое мнение 24 каналу озвучил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Ранее сообщалось, что Литва передаст Украине дроны-камикадзе Warmate уже осенью 2022 года.

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Самолеты F-16 уже в следующем году

Чмут рассказал, что передача Украине американских самолетов F-16 – это вопрос следующего года. Несмотря на то, что публично нам говорят о том, что рассчитывать на них, Украина может не раньше 2025 года.

ABRAMS в рамках ленд-лиза

Глава фонда "Вернись живым" отметил, что в среднесрочной перспективе в рамках ленд-лиза Украина получит танки, в частности ABRAMS. Он надеется, что это будет несколько сот машин, которые в будущем составят основу бронетанковых войск Украины.

Надлежащее обслуживание для них следует создавать с нуля, как и для других западных образцов техники. Это время, это деньги, это сложные технические вопросы культуры эксплуатации и использования,

– заметил он.

По словам Чмута, нельзя просто заменить батальон Т-64 батальоном ABRAMS и говорить, что теперь есть эффективное подразделение. Сначала нам придется отправлять их в европейские страны на ремонт. Это логистически сложно, впрочем, другого выхода нет.

"Обучение на ABRAMS такое же, как и на другой западной технике. Осваивать их можно в Польше, Германии, Великобритании, странах Балтии", – подчеркнул глава фонда "Вернись живым".

Надо унифицировать парк техники

Он добавил, что главный упор следует делать на ABRAMS и не смешивать их с другими западными образцами. Надо унифицировать технический парк.

Если говорить о тех танках, которые могут быть получены в больших количествах, то есть сотни единиц, которые можно считать современными, которые мы можем гибко эксплуатировать, то есть, они есть во многих странах, это и о геополитическом векторе, то здесь все становится понятным. Очевидно, что это только ABRAMS,

– подытожил Чмут.

Чмут о самолетах F-16 и танках ABRAMS: смотрите видео

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