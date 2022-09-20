Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, нашей стране нужно оружие, потому что мы находимся на войне.

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Что Кулеба говорит о поставках оружия

Когда вы сражаетесь против такого противника, то вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли оружия мы получили. Я всегда отвечаю, что смогу сказать "достаточно", только когда Украина победит. К тому времени мы будем просить передавать нам больше оружия,

– отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что поставки западного оружия являются одним из компонентов, необходимых для победы над страной-агрессорой.

Кулеба подчеркнул, что наше недавнее контрнаступление на Востоке является доказательством того, что комбинация украинской устойчивости и западного оружия, большинство которой поступает от США, является рецептом для того, чтобы победить россия на поле боя.

"Это четкий месседж для всех, что это работает. Что есть смысл помогать Украине оружием, потому что мы можем победить президента путина и его войска на нашей территории", – добавил министр.

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Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию.

К тому же, Лиз Трасс хочет увеличить военную помощь для Украины. Она объявит о том, что в следующем году Великобритания продолжит мощную финансовую поддержку Украины.

Кроме того, Словения передаст Украине около трех десятков танков M-55С. Страна уже достигла договоренностей с Германией.

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