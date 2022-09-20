Об этом Кулеба написал 19 сентября в твиттере. Он примет участие в Генасоблее ООН.

Кулеба в США обсудил варианты усиления противовоздушной обороны Украины

"Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию. Я проинформировал министра иностранных дел Лабиб о Киевском договоре по безопасности. Мы также согласились, что россия должна отвечать за преступление агрессии против Украины", – написал министр.

Чего ждать от Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский назвал Генассамблею ООН важным событием для Украины, чтобы подготовить несколько резолюций. В частности, найти правильный механизм, которого пока нет, и поддержать резолюцию о возврате и возмещении денег от захватчиков. Кроме этого, необходима резолюция по созданию специального военного трибунала против преступников, совершавших зверства в Украине.

Зеленский накануне утвердил список людей, представляющих Украину на сессии. Следовательно, в США поедут 9 представителей. Сам президент сможет выступить онлайн на открытии события.

Зеленский обратился к украинцам 19 сентября: смотрите видео