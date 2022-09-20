Про це Кулеба написав 19 вересня у твітері. Він візьме участь у Генасамблеї ООН.

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"Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністерку закордонних справ Лабіб про Київський договір з безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України", – написав міністр.

Чого чекати від Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський назвав Генасамблею ООН важливою подією для України, щоб підготувати кілька резолюцій. Зокрема, знайти правильний механізм, якого поки немає, і підтримати резолюцію про повернення й відшкодування грошей від загарбників. Крім цього, необхідна резолюція щодо заснування спеціального військового трибуналу проти злочинців, які вчиняли звірства в Україні.

Зеленський напередодні затвердив список людей, які представлятимуть Україну на сесії. Відтак, до США поїдуть 9 представників. Сам президент зможе виступити онлайн на відкритті події.

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