Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, наразі нашій країні потрібна зброя, тому що ми знаходимося на війні.

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Що Кулеба каже про постачання зброї

Коли ви воюєте проти такого противника, то вам потрібно більше зброї. Інколи мене питають, чи достатньо зброї ми отримали. Я завжди відповідаю, що зможу сказати "достатньо" лише тоді, коли Україна переможе. До того часу ми будемо просити передавати нам більше зброї,

– зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що постачання західної зброї є одним із компонентів, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Кулеба підкреслив, що наш нещодавній контрнаступ на Сході є доказом того, що комбінація української стійкості та західної зброї, більшість якої надходить від США, є рецептом для того, аби перемогти росію на полі бою.

"Це чіткий меседж для всіх, що це працює. Що є сенс допомагати Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента путіна та його війська на нашій території", – додав міністр.

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Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування.

До того ж Ліз Трасс хоче збільшити військову допомогу для України. Вона оголосить про те, що наступного року Велика Британія продовжить потужну фінансову підтримку України.

Крім того, Словенія передасть Україні майже три десятки танків M-55С. Країна вже досягла домовленостей з Німеччиною.

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