Украина и Великобритания являются стратегическими партнерами. Лиз Трасс сообщила, что их правительство готово помочь Украине в закупке газа.

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Детали встречи

Премьер-министры обсудили неотложные потребности Украины. Великобритания будет привлекать британский бизнес к развитию украинской газодобычи, а также финансово поддержит Украину в подготовке к отопительному сезону. Кроме того, политики договаривались о поставках оружия.

Денис Шмыгаль рассказал, что удалось договориться о создании совместной рабочей группы по подготовке к Конференции обновления Украины. К слову, это мероприятие состоится в 2023 году в Великобритании. Премьер-министр Украины поблагодарил британских партнеров за политическую поддержку и практическую помощь.

Встреча Лиз Трасс и Дениса Шмыгаля в Нью-Йорке / Фото Дениса Шмыгаля

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Как иностранные партнеры помогают Украине: последние новости

Недавно Президент США Джо Байден поручил госсекретарю выделить для Украины средства на военную помощь . Речь идет о финансовой поддержке в 600 миллионов долларов.

20 сентября Совет Евросоюза поддержал решение о предоставлении 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Евросоюз предоставит эти средства в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях.

дополнительной макрофинансовой помощи. Евросоюз предоставит эти средства в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях. Пентагон закупит для Украины дальнобойные дроны Switchblade на сумму более 2 миллионов долларов . Спецзаказ США поможет ВСУ уничтожать врага дистанционно.

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