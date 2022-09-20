Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной сфере, развитии, таможенном деле и обороне. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Важно Великобритания собирается выделить Украине военную помощь на 2,6 миллиарда долларов, – СМИ

Украине выделили 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи

9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этих дополнительных 5 миллиардов евро для Украины на неформальном заседании совета в Праге. Сегодня, 20 сентября, эта дополнительная помощь была официально принята.

Министр финансов Чехии Збынек Станджура заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину.

Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну россии. На следующих заседаниях я буду настаивать на скорейшем достижении соглашения о предоставлении оставшихся 3 миллиардов евро, для которых мы также должны договориться о распределении этой суммы на займы и гранты,

– подчеркнул министр.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме долгосрочных займов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной полной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 миллиардов евро.

Важно! Европейский Союз выделил для Украины 9 миллиардов евро в рамках исключительного пакета макрофинансовой помощи. О предоставлении Украине первого транша в размере 1 миллиарда евро в ЕС объявили еще 1 июля.

Помощь Украине во время войны: последние новости

Недавно президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине военную помощь на 600 миллионов долларов.

До этого Байден одобрил новый пакет помощи США Украине. Его размер составляет около 675 миллионов долларов.

Кроме того, Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 миллиардов евро.

Стоит посмотреть – Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС: смотрите видео