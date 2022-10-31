Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, после того, как Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут начать обучение, дело – за западными партнерами.
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Сколько пилотов Украина готова отправить на обучение
Юрий Игнат заявил, что партнеры должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине. В контексте усиления ПВО Украины Игнат заявил, что противовоздушная оборона состоит и из истребительного прикрытия.
Истребители – это самая дорогая вещь... Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях,
– заявил он.
Спикер Воздушных сил рассказал, что авиация Украины - это советские МиГи и "Сушки", крайние из которых наша страна получила еще в 1991 году. По словам Игната, эти истребители не отвечают военным угрозам, "которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами".
Игнат заявил, что для Украины насущный вопрос получения истребителей западного образца, в том числе американских самолетов F15, F16. Он сообщил, что для получения самолетов продолжается работа по всем направлениям – дипломатическому и военно-политическому.
Сообщается, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук определил группу пилотов, которые готовы учиться пилотировать современные истребители.
Это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом,
– рассказал Игнат.
- Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по передаче Украине истребители F-16, F-15 или Gripen. Украина стремится получить современные истребители с самого начала полномасштабного вторжения России.
- Если весной Украина просила НАТО закрытое небо, то впоследствии сменила риторику. В Киеве выразили готовность самостоятельно закрытое небо, однако для этого нужны современные самолеты.
- Впрочем, в США боятся передавать Украине истребители, чтобы не спровоцировать Россию на эскалацию конфликта.
- Летом Алексей Резников сообщал, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов. Заявлению Резникова предшествовало то, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.
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