Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, есть очень интересные истребители.
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Какие самолеты предпочитают в мире
Катков рассказал, что абсолютное большинство стран-соседей Украины выбрала когда-то истребитель F-16, имея возможность закупить другие самолеты. Некоторые страны сделали выбор в пользу палубного истребителя F/A-18, который тоже довольно интересный самолет.
Относительно Gripen – очень интересный самолет. Мне нравится. Но давайте будем честны: его основной оператор – это Швеция, потому что это их самолет,
– заметил эксперт.
Однако, по его словам, как платформа Gripen на самом деле будет жить недолго по сравнению с истребителями F-16, которые есть в 30 странах мира и которых в общей сложности насчитывается 4 тысячи бортов.
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Какие особенности F-16 и Gripen
Катков отметил, что самолет F-16 дешевле в обслуживании, а также легче найти место, где это можно сделать.
Что касается F-16, то он просто в длительном цикле в использовании, в эксплуатации будет даже дешевле, чем тот же Gripen,
– заявил он.
По словам Каткова, F-16 – самолет так называемой открытой архитектуры. То есть, к нему можно подключать любые подвесные контейнеры, которые уже производятся в странах НАТО.
То есть функционал самолета – это не только подняться в воздух, крылом помахать,
– заметил эксперт.
Он подчеркнул, что это и ракеты запустить, это и разведка. То есть, нужно иметь разведывательные контейнеры и возможность установки радиотехнических контейнеров, которые используются для локализации врага.
Что известно о самолетах F-16 Block 70/72
Катков отметил, что сейчас на производстве в США находятся боевые самолеты F-16 Block 70/72, которые достаточно современны.
Они уже отличаются двигателями. По крайней мере, есть выбор, какой двигатель тебе больше нравится. А потом еще ты набрасываешь на него комплектацию,
– объяснил он.
Эксперт добавил, что можно заказать, в частности, чтобы был более современный радар, или выбрать менее современный, который обойдется дешевле.
Больше о необходимости Украины в боевых самолетах
- Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема значительно глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.
- Для того чтобы начать мощное контрнаступление, Украине не хватает серьезного оружия. Директор Центра исследований армии Валентин Бадрак назвал получение Украиной самолетов – одним из ключевых вопросов в войне с россией.
- В Словакии заявили, что могут передать старые самолеты Украине, чтобы помочь защищаться от российского агрессора. Чехия уже согласилась помочь в этом.
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