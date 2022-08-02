Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, есть очень интересные истребители.

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Какие самолеты предпочитают в мире

Катков рассказал, что абсолютное большинство стран-соседей Украины выбрала когда-то истребитель F-16, имея возможность закупить другие самолеты. Некоторые страны сделали выбор в пользу палубного истребителя F/A-18, который тоже довольно интересный самолет.

Относительно Gripen – очень интересный самолет. Мне нравится. Но давайте будем честны: его основной оператор – это Швеция, потому что это их самолет,

– заметил эксперт.

Однако, по его словам, как платформа Gripen на самом деле будет жить недолго по сравнению с истребителями F-16, которые есть в 30 странах мира и которых в общей сложности насчитывается 4 тысячи бортов.

Какие боевые самолеты лучше подойдут для ВСУ: смотрите видео

Какие особенности F-16 и Gripen

Катков отметил, что самолет F-16 дешевле в обслуживании, а также легче найти место, где это можно сделать.

Что касается F-16, то он просто в длительном цикле в использовании, в эксплуатации будет даже дешевле, чем тот же Gripen,

– заявил он.

По словам Каткова, F-16 – самолет так называемой открытой архитектуры. То есть, к нему можно подключать любые подвесные контейнеры, которые уже производятся в странах НАТО.

То есть функционал самолета – это не только подняться в воздух, крылом помахать,

– заметил эксперт.

Он подчеркнул, что это и ракеты запустить, это и разведка. То есть, нужно иметь разведывательные контейнеры и возможность установки радиотехнических контейнеров, которые используются для локализации врага.

Что известно о самолетах F-16 Block 70/72

Катков отметил, что сейчас на производстве в США находятся боевые самолеты F-16 Block 70/72, которые достаточно современны.

Они уже отличаются двигателями. По крайней мере, есть выбор, какой двигатель тебе больше нравится. А потом еще ты набрасываешь на него комплектацию,

– объяснил он.

Эксперт добавил, что можно заказать, в частности, чтобы был более современный радар, или выбрать менее современный, который обойдется дешевле.

Кстати! Воздушные силы ВСУ успешно атакуют россиян. На нескольких стратегических направлениях наша штурмовая авиация нанесла мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии.

Больше о необходимости Украины в боевых самолетах

Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. По словам военного корреспондента издания The Kyiv Independent Ильи Пономаренко, проблема значительно глубже, ведь когда-нибудь придется обновить весь парк советских военных самолетов.

Для того чтобы начать мощное контрнаступление, Украине не хватает серьезного оружия. Директор Центра исследований армии Валентин Бадрак назвал получение Украиной самолетов – одним из ключевых вопросов в войне с россией.

В Словакии заявили, что могут передать старые самолеты Украине, чтобы помочь защищаться от российского агрессора. Чехия уже согласилась помочь в этом.

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