Об этом в эксклюзивном стриме для 24 канала рассказал военный эксперт, журналист и главный редактор Defence Express Олег Катков. Он также отметил, что одна батарея системы Patriot стоит 1 миллиард долларов, Польша за расширенный комплекс ПВО заплатила 4,75 миллиарда долларов.

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"Если будет абстрактный выбор: у нас есть 2 миллиарда долларов и 30 истребителей, или батарея Patriot, то выбор очевиден, по-моему," – говорит Олег Катков.

По его словам, дальность действия системы Patriot при лучших условиях достигает около 100 километров. А боевой истребитель способен обеспечить противовоздушную оборону в радиусе 500 км.

То есть, с точки зрения противовоздушной обороны – гораздо эффективнее истребители. Также, что касается истребителей, то стоит добавить, что у него более широкий функционал. Он может как оборонять, так и уничтожать врага по линии столкновения,

– убежден Катков.

Важно и то, что полный комплекс системы Patriot обслуживает 600 человек, говорит журналист. Олег Катков объясняет, что у США есть такое понятие, как батальон Patriot – он насчитывает три батареи, подготовить такое количество персонала крайне сложно.

Гораздо легче подготовить пилотов и обслуживающий персонал под самолеты, резюмирует он.

Полный стрим о западном оружии и ПВО с Олегом Катковым: смотрите видео